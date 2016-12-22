Рогозин рассказал о появлении проблем в работе «Роскосмоса» с NASA

У «Роскосмоса» появились проблемы во взаимоотношениях с американским космическим агентством NASA заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала».

«Проблемы с NASA безусловно появились, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые в общем-то окружают NASA и диктуют им определенные условия», — сказал Рогозин, отметив, что скоро у него состоится «личный контакт» с главой американского космического агентства Джимом Брайденстайном.

По словам Рогозина, окружение главы NASA рассказывало про давление, которое на агентство оказывают «оголтелые русофобы». Он также заявил, что потеря «Роскосмоса» была бы для NASA «смертельной».

Рогозин добавил, что для американской лунной программы будут задействованы корабли, произведенные в США. Однако, на случай возникновения нештатных ситуаций им понадобится «вторая транспортная система», которой, по словам главы «Роскосмоса», обладает только Россия.

В конце августа вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что программа по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) завершится в апреле 2019 года. В «Роскосмосе» тогда назвали это «рабочим моментом» и не исключили заключения нового контракта.

Также на апрель 2019 года запланирован первый пилотируемый полет на корабле Dragon компании SpaceX, а позже в то же году состоится первый полет корабля CTS-100 Starliner от корпорации Boeing. В NASA подчеркивали, это будет первый с 2011 года полет астронавтов к МКС на американском космическом корабле.