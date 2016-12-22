В «Роскосмосе» назвали сроки начала серийного производства «Ангары»

Серийное производство новых ракет-носителей «Ангара», которыми заменят «Протон-М» и «Рокот», стартует в Омске в 2023–2024 годах. Первый запуск ракеты «Ангара-1.2ПП» прошел в 2014 году, второй запланирован в этом году

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Серийное производство новых ракет-носителей «Ангара» начнется в Омске в 2023–2024 годах, сообщили РБК в «Роскосмосе». В корпорации отметили, что контракт на строительство стартовой площадки для «Ангары» на космодроме Восточный подпишут в начале августа текущего года.

В настоящий момент консолидированы все работы по созданию второй очереди космодрома Восточный, в рамках которой будет создана инфраструктура для запуска ракет «Ангара». При этом с середины августа начнутся полномасштабные работы по строительству второй очереди.

В «Роскосмосе» добавили, что площадку Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева оставят в Москве, при этом все ракетное производство будет перенесено в Омск.

Первый запуск ракеты «Ангара» прошел в 2014 году, второй пуск с космодрома Плесецк запланирован на этот год. В семейство ракет «Ангара» входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». Ракеты могут выводить на опорную орбиту грузы весом от 3,5 до 24 т. В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация начала переход на производство новых ракет «Ангара» вместо устаревших «Протон-М» и «Рокот».

Согласно госконтракту с «Роскосмосом» ГКНПЦ имени Хруничева обязан поставить госкорпорации три новые ракеты для запуска в 2021, 2024 и 2025 годах. В марте центр приступил к изготовлению «Ангары-А5», которую планируют запустить с Восточного в 2021 году.

В апреле глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев в интервью «Известиям» сообщил, что в создание легкого и тяжелого вариантов ракет «Ангара» уже вложено более 110 млрд руб. «По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения «Ангары», который был бы нужен. Но у нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша, это не вызывает сомнений», — говорил он.

Коптев отмечал, что стоимость первой «Ангары-А5» составляла около 3,4 млрд руб. «Если в будущем мы хотим иметь сопоставимые возможности [по запуску тяжелых ракет], у нас нет других вариантов, кроме как довести «Ангару-А5» до необходимого уровня и устранить недостатки», — подчеркивал он.