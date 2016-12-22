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Пентагон анонсировал ускоренное начало испытаний гиперзвукового оружия
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Пентагон анонсировал ускоренное начало испытаний гиперзвукового оружия
Политика, 08:09
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Пентагон анонсировал ускоренное начало испытаний гиперзвукового оружия
США раньше, чем планировалось, начнут испытания собственного гиперзвукового оружия, утверждают в Пентагоне. Ранее в Минобороны США заявляли о разработке прототипа подобного оружия к 2023 году
Фото: Reuters

Замглавы Пентагона Патрик Шанахан в беседе с журналистами заявил, что США в скором времени будут готовы к началу испытаний гиперзвукового оружия. Об этом сообщает CNBC.

«Мы начнем проводить запуски быстрее и чаще, чем этого могли ожидать», — передает телеканал слова Шанахана. В то же время замминистра обороны уточнил, что сейчас Пентагон занимается расчетом затрат, необходимых для запуска производства гиперзвукового оружия, и оценкой возможностей его изготовления на перспективу.

Замглавы Пентагона отметил, что работы над созданием гиперзвукового оружия сейчас ведут несколько смежных структур. Стоимость разработок, по его словам, будет учтена при планировании оборонных бюджетов, добавил Шанахан.

CNBC узнал о готовности подлодок ВМФ с гиперзвуковым оружием к 2024 году
Политика

В марте в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Появление открытой информации о разработке гиперзвукового оружия в России вызвало острую реакцию Пентагона. В конце марта руководитель стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен признал, что американская армия не способна защитить страну от гиперзвукового оружия России и Китая. «Мы наблюдали, как они [Россия и Китай] испытывают сверхзвуковые возможности. У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — сказал Хайтен. Единственной мерой защиты, признал он, является «угроза ядерного возмездия».

В апреле стало известно, что ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на проектирование и создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Как заявили в Пентагоне, в рамках совместного проекта ВВС и управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) США прототип гиперзвукового оружия должен быть разработан к 2023 году.

В сентябре американские СМИ раскрыли информацию о том, что DARPA уже представило свой вариант перехватчика гиперзвукового оружия. Проект по перехвату гиперзвуковых ракет получил название Glide Breaker. 

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Пентагон , гиперзвуковая ракета
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