CNBC узнал о готовности подлодок ВМФ с гиперзвуковым оружием к 2024 году

Новый российский атомный подводный флот, оснащенный гиперзвуковым оружием, будет приведен в боеготовность к 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами разведки США.
По его словам, Москва сократила финансирование ряда военных программ ради создания восьми новых подводных лодок, вооруженных гиперзвуковыми ракетами. По классификации американских военных, это подлодки «Борей 2» или «Борей А» — четвертое поколение субмарин с баллистическими ракетами, которые поступят на вооружение Северного и Тихоокеанского флотов России.
Каждая из субмарин будет вооружена 20 ракетами «Булава», которая сможет переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Телеканал подчеркивает, что одна подлодка может запустить до 200 гиперзвуковых ракет, что представляет «угрозу, которую США в настоящее время не может отразить». В противовес ВМС США могут представить 14 подводных лодок типа «Огайо», но они пока не вооружены системами, способными перехватывать гиперзвуковые ракеты.
Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта сообщил о новинках российского вооружения, в том числе ракетном комплексе с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард» и гиперзвуковом авиационно-ракетным комплексе «Кинжал». В июле в Минобороны России сообщали о начале серийного производства «Авангарда». Разделяющаяся боеголовка комплекса движется со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 20 раз.