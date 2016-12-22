В США представили концепт перехватчика российских гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило перехватчик гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The Drive.

Проект по перехвату гиперзвуковых ракет получил название Glide Breaker. Он создан как реакция на разработки шиперзвукового оружия потениальными противниками США, в частности, российскими ракетами «Авангард» и «Кинжал». Концепт перехватчика гиперзвуковых ракет был представлен на 60-1 годовщине основания DARPA. Параметры желаемого Пентагоном оружия были сформированы полутора месяцами ранее — в июле 2018 года.

В то эже время еще раньше, в апреле, что Пентагон и компания Lockheed Martin заключили контракт о создании прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью в $928 млн. Готовую ракету должны представить к 2023 году.

1 марта во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин представил ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард». и сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал».

