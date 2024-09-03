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Военная операция на Украине ,  
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Times назвала удар по центру ВСУ в Полтаве одним из сильнейших с 2022-го

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Военная операция на Украине
Удар по учебному центру войск связи в Полтаве стал «одним из самых страшных» с начала боев, пишет The Times. По словам нардепа Марьяны Безуглой, под удар попали военные на построении. Погибли более 40 человек, почти 200 пострадали
Фото: pviz.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: pviz.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Удар по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве стал «одним из самых страшных» с начала военной операции, сообщила газета The Times.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о попадании двух баллистических ракет в Институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве. В результате, по его словам, погиб 41 человек, еще более 180 пострадали. Как сообщил глава государства, одно из зданий Института телекоммуникаций было частично разрушено, под завалами оказались люди. По данным The Times, в первом случае речь шла о Полтавском военном институте связи.

Учебное заведение называлось так ранее, в 2013 году в результате реорганизации оно вошло в состав созданного Военного института телекоммуникаций и информатизации (ВИТИ). «РБК Украина» пишет, что в здании, о котором идет речь, также находится Военный колледж сержантского состава ВИТИ.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

ВИТИ готовит специалистов для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантского и старшинского состава ВСУ по специальностям «компьютерные науки, телекоммуникации и радиотехника»; «электронные коммуникации и радиотехника».

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что прилет был по военным, вышедшим на построение. Об этом же ранее говорил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. Он рассказал, что там обучали военнослужащих ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. По его словам, в построении участвовали более 500 украинских военнослужащих.

После удара по Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело, писали «РБК Украина» и «Страна». По данным последней, его завели по статье о халатности на военной службе — ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Полтава Украина авиаудар ВСУ Военная операция на Украине
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