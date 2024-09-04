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Арестованный экс-ректор БФУ попросил отправить его на спецоперацию

Арестованный за растрату экс-ректор БФУ попросил отправить его на спецоперацию
В России действует закон, позволяющий осужденным за ряд уголовных преступлений заключать контракт о службе, что гарантирует им освобождение от ответственности. Арестованный за растрату экс-ректор БФУ попросился на спецоперацию
Александр Федоров
Александр Федоров (Фото: OblSud_klg / Telegram)

Бывший ректор Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Александр Федоров, обвиняемый в присвоении и растрате свыше 18,6 млн руб., высказал намерение участвовать в военной операции на Украине, сообщили РБК в пресс-службе Калининградского областного суда.

Федоров заявил, что прошел для этого медицинскую комиссию, однако документального подтверждения заключения соответствующего контракта суду не представил.

Суд продлил его арест на два месяца. Также суд изменил меру пересечения проректору БФУ Елене Мялкиной по делу о присвоении и растрате с содержания под стражей на домашний арест.

Федоров и Мялкина были задержаны 8 июля. По версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024 года они по незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников присвоили свыше 18,6 млн руб. Для этого Мялкина оформляла безосновательные служебные записки, а ректор — приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии. После премированные сотрудники передавали доплаты Федорову через Мялкину. Против обоих было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК.

ВС предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации
Политика
Фото:Виталий Невар / РИА Новости

В 2023 году был принят закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии и получить соответствующие гарантии. В марте Дума также одобрила законопроекты, предлагающие механизм освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта о прохождении военной службы.

Этот механизм коснется только подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключениями станут преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних и связанные с терроризмом.

В середине августа Верховный суд также предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации. В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных.

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армия России контрактники Военная операция на Украине Калининград Университет растрата ректор
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