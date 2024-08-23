ВС предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации

Верховный суд внес в Госдуму законопроект с поправками, позволяющими освобождать от уголовной ответственности заключивших контракт на службу подсудимых. Сейчас рассчитывать на это могут обвиняемые на стадии следствия и осужденные

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Верховный суд предложил освобождать участников военной операции на Украине от уголовной ответственности на разных стадиях производства. Соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство ВС внес в Госдуму.

В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Его прекратят совсем, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или когда боевые действия завершатся. Верховный суд предлагает распространить эти нормы на подсудимых, чьи дела уже рассматриваются в суде.

Согласно предложенным изменениям, от уголовной ответственности смогут освобождать призванных на военную службу, заключивших контракт о прохождении службы или уже служащих «в период мобилизации, в период военного положения или в военное время».

Сделать это можно будет или на стадии досудебного разбирательства по ходатайству воинского командования, или, если в мере пресечения «отпадает необходимость», после вынесения приговора. Суд сможет приостановить производство по уголовному делу, отменить или смягчить меру пресечения или освободить фигуранта от исполнения наказания.

Этот законопроект был одобрен для внесения в Госдуму на пленуме ВС 13 августа.

В документе прописаны меры, которые должен принять суд, в разных ситуациях. В частности, в случае, если по делу проходят другие фигуранты, а «раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела», приостанавливается все производство по нему.

В 2023 году был принят закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии и получить соответствующие гарантии. В марте были приняты законы с поправками, предполагающими механизм освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта на службу.

Он затрагивает только подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключениями являются преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних и связанные с терроризмом.