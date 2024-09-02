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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС автоматика отключила линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Сюжет
Военная операция на Украине

Высоковольтная линия 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС отключена под действием автоматики, сообщает официальный телеграм-канал об обстановке на станции.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская», — уточнила пресс-служба ЗАЭС. Там напомнили, что на данный момент все блоки станции находятся в режиме «холодный останов».

«Холодный останов» — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Радиационный фон на ЗАЭС находится в норме, подчеркнули представители станции.

Ранее автоматика отключала эту линию энергоснабжения 23 августа.

Гросси заявил об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С февраля 2022 года она находится под контролем российских военных. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.

2 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС для предотвращения «ядерной аварии».

Теги
Запорожская область Запорожская АЭС энергоснабжение Автоматика
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