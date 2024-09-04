Юристы из ЕС предупредили о «вечном двигателе» санкций против России
Эффективность и легитимность персональных санкций, вводимых Евросоюзом против России, существенно снижается их непрерывным характером, что противоречит принципам превентивности и временности, установленных судами ЕС. Об этом говорится в письме представителей 14 юридических европейских фирм, адресованном институтам Евросоюза. Среди авторов присутствуют юристы, которые представляют интересы российских подсанкционных бизнесменов, оспаривающих ограничения. Письмо есть у РБК, его подлинность подтвердили четыре подписанта.
Авторы письма отметили, что хотя Евросоюз и раньше вводил санкции для отстаивания основных общечеловеческих ценностей, в частности против Сирии, Судана, Афганистана и Северной Кореи, никогда прежде меры ЕС не были столь масштабными, как в случае с Россией.
«Не может быть сомнений в том, что война на Украине является значительным вызовом в нашей общей истории. Именно по этой причине, как юристы, приверженные фундаментальным ценностям Евросоюза, мы твердо верим, что санкции ЕС против России не должны привести к снижению базовых правовых стандартов внутри Евросоюза, а наоборот, продемонстрировать что мы, европейцы, готовы одинаково защищать права и верховенство закона как внутри, так и за пределами наших границ», — говорится в письме. Юристы призвали институты ЕС не полагаться на принцип «цель оправдывает средства».
Чего хотят юристы
Авторы письма предложили две меры.
- Во-первых, изменить основания для санкций. Сейчас они позволяют наложить санкции на любого «бизнесмена, вовлеченного в экономические секторы российской экономики», и близких членов его семьи, которые извлекают из этого выгоду.
- Во-вторых, отказаться от «вечного двигателя незаконных санкций». Ограничения продолжают накладывать на людей не за текущую деятельность, которая противоречит целям внешней политики Евросоюза, «а просто за то, кем они являются и что они не могут изменить, или за события или действия, которые произошли много лет, а иногда и десятилетий назад». Санкции вводятся даже против людей, которые прежде возглавляли компании, были учредителями траста, а затем покинули Россию и разорвали с ней связи.
«Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом, делая периодический пересмотр бессмысленным, как это было признано судами Евросоюза», — пояснили юристы.
По их мнению, продление санкций каждые полгода и процедура оспаривания ограничений не позволяют подсанкционным лицам обеспечить себе должную защиту в суде вопреки основополагающим принципам верховенства права. Адвокаты назвали сложившуюся ситуацию «вечным двигателем незаконных санкций». Это противоречит основной характеристике ограничительных мер — их предупредительному и временному характеру, говорится в письме.
Важно, чтобы в случаях, когда суды Евросоюза удовлетворяют ходатайство об аннулировании санкций, власти воздерживались от повторного включения в список того же лица или организации (за исключением случаев, когда существенно изменены основания для включения в список), предлагают юристы.
Подписанты письма надеются, что европейские институты «отнесутся к этим опасениям серьезно», сказал РБК один из авторов письма, юрист Роджер Герсон из Gherson Solicitors LLP. Ответной реакции по письму пока не поступало, уточнил другой его автор — Тьери Марембер из Kiejman & Marembert. Документ был отправлен 3 сентября, и его авторы рассчитывают, что ЕС «положит конец оскорбительным тенденциям», которые в нем упоминаются, добавил Аарон Басс из Kiejman & Marembert. Эти адвокаты представляли сооснователей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена в процессах об оспаривании санкций.
«Надеемся, что институции ЕС серьезно отнесутся к проблемам, описанным в письме, и пересмотрят процедуру и практику внесения и продления в санкционные списки в соответствии решениями Суда ЕС и европейских и международных документов и принципов о правах человека», — отметил Валериус Островскис из юридической фирмы ACQUIS.
Персональные европейские санкции против Фридмана ввели в феврале 2022 года по двум основаниям: поддержка действий Москвы против Киева и финансовая помощь политике России. В рамках ограничений все счета Фридмана в европейских банках заморозили, он лишился права въезжать в ЕС и получать оттуда любые активы. В марте санкции снова продлили, но теперь как против «ведущего бизнесмена, участвующего в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».
В апреле суд ЕС отменил первоначальные основания для ограничений против Фридмана и Авена, действовавших с февраля 2022 по март 2023 года. Там не нашли достаточно признаков, что тот поддерживал действия России на Украине. Положение о «ведущем бизнесмене» в суде не рассматривали, а потому санкции все еще действуют. Этим летом стало известно, что Совет Евросоюза отказал Фридману в отмене санкций.
Помимо Фридмана, санкции ЕС пытаются или пытались оспорить и другие фигуранты списков. Среди них - Геннадий Тимченко, Дмитрий Пумпянский, Алишер Усманов, Михаил Гуцериев, Игорь Шувалов, Андрей Мельниченко и другие.
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