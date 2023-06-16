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Греф не смог завести автомобиль для чиновников Lada Aurа

Герман Греф на форуме ПМЭФ не смог завести автомобиль для чиновников Lada Aurа

Герман Греф Антон Силуанов (справа) Антон Силуанов Фото:пресс-служба АвтоВАЗ

Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести новый премиальный автомобиль Lada Aurа. Это произошло потому, что после предыдущей поездки автомобиль был заглушен, при этом передача осталась включенной, пояснил РБК представитель АвтоВАЗа.

У машины сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче, но после перевода в режим «Паркинг» автомобиль завелся. Министр финансов Антон Силуанов и глава АвтоВАЗа Максим Соколов доехали на ней до площадки.

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