Володин предложил пересадить депутатов Госдумы на российские автомобили

Председатель Госдумы Володин предложил пересадить депутатов на служебные автомобили российского производства, добавив, что с таких решений начинается российское автомобилестроение

Фото: duma.gov.ru

Депутатам Госдумы следует использовать в качестве служебных автомобили только отечественного производства. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин, поддержав позицию главы Минфина Антона Силуанова по закупке для ведомства российских машин.

«В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — отметил он. Володин отметил, что российский автопром стал значительно качественнее, а линейка расширилась.

По его словам, с подобных решений начинается российское автомобилестроение — если пользоваться иностранными автомобилями и не быть внимательными и требовательными к отечественному производству, то страна «никогда не создаст свой автопром».

Председатель Госдумы добавил, что «в нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники».

Силуанов, в свою очередь, указал на необходимость закупать автомобили, которые состоят из большого количества отечественных комплектующих.

«У нас сегодня для закупок автомобилей, да и другой техники, существуют ценовые ограничения, но нет ограничений по локализованности, отечественности. Мне кажется, здесь нужно в требования по закупке автомобилей — можно с этого начать — вводить соответствующие условия. Мы как Минфин готовы первые поучаствовать в закупке отечественных автомобилей», — отметил он.

В середине июня 2022 года гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства, если те будут качественными. Он напомнил, что в России было три-четыре попытки пересадить чиновников на российские автомобили.

«Я думаю, что все они [попытки] разбиваются о стоимость и качество», — подчеркнул он тогда.

Глава АвтоВАЗа, производящего автомобили Lada, Максим Соколов говорил телеканалу РБК, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.