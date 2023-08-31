О чем договорились главы МИД России и Турции перед встречей президентов

Глава МИД Турции привез в Москву новые предложения по возобновлению зерновой сделки в преддверии встречи президентов двух стран. Российская сторона вновь заявила о необходимости «гарантий с конкретным результатом»

Сергей Лавров и Хакан Фидан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Какие предложения глава МИД Турции мог привезти в Россию

В четверг глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его визит стал подготовительным перед встречей двух лидеров, которая должна пройти в начале сентября. Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пройдут 4 сентября в Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча готовится. «Она пройдет скоро, в России, буквально на днях дадим сообщение», — пообещал он.

В начале переговоров Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые будут рассматривать президенты. «Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение», — сказал российский министр.

По данным газеты Hurriyet, Эрдоган может предложить Москве новую формулу зерновой сделки. Предыдущее соглашение, позволявшее вывозить украинское зерно из черноморских портов, прекратило свое действие 17 июля. Россия не стала продлевать свое участие в нем, сославшись на невыполнение договоренностей, касающихся российского экспорта. В частности, Москва требовала гарантий поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Одесса (был взорван 5 июля), а также подключения Россельхозбанка к SWIFT. Владимир Путин, комментируя выход России из сделки, отметил, что Москва не отказывается от нее полностью. «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — уточнил он.

Hurriyet утверждает, что за выработку новой формулы зерновой сделки отвечает именно Фидан. 25 августа он посетил Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебой. По данным турецкого издания, украинские власти заявили о нежелании возвращаться к прежнему соглашению, но готовы рассмотреть новые предложения. Министр иностранных дел Турции теперь должен выслушать и российскую позицию, после чего связаться с ООН и предложить итоговую формулу нового соглашения, которая может быть вынесена на обсуждение в Сочи.

Зерновая сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. В ее рамках были подписаны два документа — «Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Стороны подписали их каждая отдельно с Турцией и ООН. Свои подписи под соглашением поставили министр обороны России Сергей Шойгу, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. От Украины документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Сделку продлевали три раза — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз).

Что известно об альтернативах зерновой сделке

Вопреки сообщениям о подготовке нового соглашения Фидан по итогам переговоров в Киеве заявил, что продление существующей зерновой сделки — это приоритет Анкары и что альтернативные соглашения не смогут ее заменить. «Возрождение этой инициативы является приоритетом для Турции... Надеюсь, мы добьемся успешного результата, — сказал он после переговоров с Кулебой. — Я с самого начала думал, что Россию следует снова включить в это уравнение». Кулеба назвал это оптимальным решением и отметил, что Украина работает над альтернативными вариантами вывоза зерна.

На неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо, которая прошла сегодня, Кулеба пояснил, что Украина развивает альтернативный морской путь, предполагающий, что суда, вышедшие из украинских портов, почти сразу заходят в территориальные воды Румынии. Он призвал ЕС подумать над тем, как обезопасить этот зерновой коридор. Кулеба также назвал предстоящие переговоры Путина и Эрдогана «почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу».

Как и Украина, Россия работает над альтернативными маршрутами вывоза своего зерна. Немецкая газета Bild со ссылкой на служебную переписку МИД ФРГ и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа сообщила, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. По данным издания, предполагается, что российское зерно будет поставляться в бедные страны, преимущественно африканские, Турция выступит организатором этих поставок, а Катар — спонсором. Bild утверждала, что новое соглашение может быть подписано 19–20 августа в Венгрии, куда прибудут Эрдоган, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани и глава Татарстана Рустам Минниханов. Все они действительно прибыли в Будапешт, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня святого Иштвана. Однако ни о трехсторонних переговорах, ни о встречах лидеров Турции и Катара с Миннихановым не сообщалось. Сам он в своем телеграм-канале написал лишь о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Тем не менее в сообщении МИД России перед переговорами Лаврова и Фидана было анонсировано намерение министров «поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента России Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны». В Москве «рассматривают этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке», отметили в министерстве.

Однако ТАСС за несколько часов до начала переговоров Лаврова и Фидана сообщил о намерении главы МИД Турции предложить своему собеседнику возобновить зерновую сделку в ее исходном варианте. «Турция неоднократно заявляла, что выступает за возобновление зернового коридора в первоначальном формате с участием сторон стамбульских соглашений. Она считает это наиболее эффективным и безопасным в нынешних условиях, позволяющим предотвратить расширение украинского конфликта в Черное море», — процитировало агентство неназванного турецкого дипломата.

Договорились ли Лавров и Фидан

На пресс-конференции по итогам московских переговоров, которые продолжались более двух часов, Фидан сообщил, что возобновление действия зерновой сделки стало их главной темой. «Вопросы возрождения зерновой сделки были в приоритете в наших сегодняшних переговорах. У России есть требования относительно обеспечения бесперебойных поставок ее продукции и удобрений. На эти запросы важно ответить. При активной помощи Турции ООН подготовила пакет новых предложений по зерновой сделке. Считаем, что это может являться хорошей базой для ее возрождения», — сказал министр. Он отметил, что обсудил с Лавровым технические детали возобновления соглашения. «Сегодня мы рассмотрели технические детали, представим их нашим лидерам, уже на предстоящих переговорах лидеры стран детально их обсудят. Наши усилия в этом направлении будут продолжены», — подытожил Фидан.

Лавров рассказал, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на полях августовского саммита БРИКС в Йоханнесбурге представил ему новые предложения относительно сделки и направил соответствующее послание. «Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», — отметил министр. «Все упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному вывозу российского зерна и российских удобрений, мешает Запад. Ооновцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход, Запад этого делать не хочет. И пока все сводится к одним обещаниям», — добавил Лавров. «Как только будут не обещания, а гарантии с конкретным результатом, который может быть прямо завтра претворен в жизнь, так прямо с завтрашнего дня и возобновится реализация этого пакета в полной мере», — подытожил министр.