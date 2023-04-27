Путин поучаствовал в церемонии завоза топлива на АЭС в Турции. Видео

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Электростанцию строит российская госкорпорация «Росатом». В церемонии также принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган. Ранее ему стало плохо во время интервью телеканалу. Администрация Эрдогана сообщала, что причиной этого был желудочный грипп, или норовирус. Сообщения о том, что у турецкого лидера инфаркт, там опровергли.