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Путин поучаствовал в церемонии завоза топлива на АЭС в Турции. Видео
Появились кадры трансляции с открытия Путиным церемонии завоза топлива на АЭС в Турции
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Электростанцию строит российская госкорпорация «Росатом». В церемонии также принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган. Ранее ему стало плохо во время интервью телеканалу. Администрация Эрдогана сообщала, что причиной этого был желудочный грипп, или норовирус. Сообщения о том, что у турецкого лидера инфаркт, там опровергли.