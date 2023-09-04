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«РИА Новости» узнало о переговорах Турции и Запада по РСХБ и SWIFT

«РИА Новости»: Турция вела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка к SWIFT
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Военная операция на Украине

Турция провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT, объясняя, что в случае получения надежных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициативы, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник. По его словам, российская сторона также подчеркивала, что ей нужны четкие и надежные гарантии.

«Обсуждения велись. Причем с участием и администрации (турецкого президента). Получение гарантий от западных партнеров, причем надежных гарантий, позволило бы нам надеяться на то, что наши усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы будут продуктивными. Мы объясняли нашу позицию западным партнерам. В переговорах с нашими российскими коллегами мы увидели, что наши подходы совпадают. Российская сторона также подчеркнула, что нужны четкие и надежные гарантии», — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о переговорах Анкары с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT.

Источник также отметил, что переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в понедельник в Сочи станут критически важными для зерновой сделки в плане рисков роста цен на зерно на мировых рынках.

Зерновую сделку Россия и Украина отдельно друг от друга заключили при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касалась вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Россия неоднократно заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Москва также обвиняет Запад в поставках зерна с Украины не в беднейшие страны, а в Европу. 18 июля Россия официально прекратила участие в сделке.

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы вернуться к соглашению «только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной». В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разблокировку активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа заявил, что направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. «Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил российскому министру иностранных дел. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы», — сказал тогда Гутерриш, не приведя конкретных предложений.

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Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уточнил, что предложения ООН по зерновой сделке подразумевают переподключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских производителей удобрений в Европе. Турецкая Sabah также сообщала, что ООН предложила изучить повреждения аммиакопровода Тольятти — Одесса, который неоднократно попадал под обстрел.

Теги
Зерновая сделка Россельхозбанк SWIFT Турция Запад переговоры
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