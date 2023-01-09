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Власти ЮАР заявили об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией»

Министр обороны ЮАР заявил об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией»
Министр обороны ЮАР Тэнди Модисе заявила, что США оказывают неоправданное давление на африканские страны, которые поддерживают отношения с Россией. Так она прокоментировала реакцию США на заход судна Lady R в Саймонстаун
Танди Модисе
Танди Модисе (Фото: Michal Fludra / Zuma / Global Look Press )

Вашингтон был обеспокоен «поддержкой», которую вооруженные силы ЮАР оказали судну Lady R, принадлежащему, как утверждает издание, российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ», — в том числе разрешив ему посетить военно-морскую базу с отключенным транспондером, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника издания, власти ЮАР отказались сообщить, что перевозил корабль и что на него погрузили в Саймонстауне. Министр обороны страны Тэнди Модисе «отмахнулась» от озабоченности США, заявив, что Вашингтон угрожает не только ЮАР, но и всей Африке по поводу всего, что «пахнет Россией».

«Какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до [пандемии] COVID», — сказала Модисе, добавив, что США оказывают неоправданное давление на африканские страны, которые поддерживают отношения с Россией.

Lady R покинула базу утром 9 декабря, утверждает газета. К вечеру, когда корабль вновь начал передавать свои координаты, он находился примерно в 100 милях (около 321 км) от Саймонстауна, а с середины декабря — стоит на якоре у берегов Мозамбика, пишет издание со ссылкой на данные по отслеживанию судов, в соответствии с которыми его пунктом назначения указан Стамбул.

США ввели санкции против Lady R и «МГ-ФЛОТ» в мае. Вашингтон утверждал, что компания и ее суда перевозили оружие. В ноябре американское посольство, узнав, что Lady R направляется в ЮАР, предупредило местные власти, что судно находится под санкциями. Ответа на свое предупреждение Вашингтон не получил, сказал газете американский чиновник.

В Кремле, российском посольстве в Претории и в компании «МГ-ФЛОТ» не ответили на запрос издания. Так же поступил и представитель министра обороны ЮАР.

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