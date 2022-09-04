ЦЕРН допустил остановку коллайдера из-за нехватки электричества
В Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не исключают остановку Большого адронного коллайдера (БАК) в случае нехватки электричества во Франции, пишет газетаThe Wall Street Journalсо ссылкой на главу комиссии по управлению энергией ЦЕРН Сержа Клоде.
«Мы озабочены стабильностью энергосети и прилагаем все усилия, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе», — сказал Клоде.
ЦЕРН разрабатывает план отключения некоторых ускорителей частиц на время пикового расхода энергии, а также рассматривает возможность прекращения работы коллайдера в случае необходимости.
ЦЕРН, расположенный на границе Франции и Швейцарии, — один из крупнейших энергопотребителей во Франции. Во время пиковой нагрузки потребление электроэнергии достигает около 200 мегаватт. Это треть от того, что потребляет ближайшая к лаборатории Женева.
По словам Клоде, ЦЕРН ведет переговоры со своим поставщиком электроэнергии — государственной компанией EDF — о том, чтобы та за день предупредила их о необходимости сократить потребление электричества. Тогда ЦЕРН отключит другие ускорители, что позволит снизить расход энергии на 25%.
Внезапная остановка коллайдера стоимостью $4,4 млрд может нарушить его работу. БАК — один из восьми ускорителей в ЦЕРНе. Там также есть два замедлителя частиц.
Французский оператор электросетей RTE уже призвал сократить потребление электроэнергии в стране предстоящей зимой на 15% в часы пик, чтобы избежать отключений электричества.
Телеканал France 24 ранее отмечал, что пятая часть всей электроэнергии в Европе вырабатывается на электростанциях, работающих на газе. Из-за роста цен на топливо цены на электричество в Европе подскочили до рекордных значений. Так, в Германии стоимость годового контракта составила €995 за МВт·ч, а во Франции - более €1,1 тыс., что в обоих случаях в десять раз больше, чем в прошлом году. В конце августа биржевые цены на газ в Европе перевалили за €3500 за 1 тыс. куб. м.
2 сентября «Газпром» объявил о решении прекратить подачу газа через трубопровод «Северный поток» «до устранения замечаний к работе оборудования».