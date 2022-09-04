Власти Германии выделят €65 млрд на борьбу с инфляцией

В рамках мер немецкие власти планируют сохранить льготы на общественный транспорт, поддержать 9 тыс. энергоемких компаний и произвести единовременные выплаты студентам и пенсионерам

Олаф Шольц (в центре) (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Германия может выделить до €65 млрд в рамках третьего пакета экономических мер, который должен защитить потребителей и бизнес от воздействия стремительно растущей инфляции. Об этом на пресс-конференции сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Reuters.

По его словам, эти меры, которые включают в себя предложения о продлении льгот на пользование общественным транспортом и €1,5 млрд и налоговых льгот для 9 тыс. энергоемких компаний, были согласованы правящей коалицией в воскресенье. «На данный момент это самый большой из трех пакетов», — заявил канцлер.

Как уточняет Spiegel, в рамках пакета также будет произведена единовременная выплата студентам в размере €200 и пенсионерам в размере €300. Чтобы документ был согласован, его должны одобрить во всех федеральных землях, указывает газета.

По итогам выступления Шольц в очередной раз назвал Россию ненадежным экономическим партнером и заявил, что Германия «сможет пережить эту зиму».

На фоне антироссийских санкций Германия столкнулась с рекордной инфляцией и резким ростом цен на энергоресурсы. В августе президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупреждал, что зимой экономика Германии может столкнуться с рецессией, а еще осенью инфляция в стране может достичь двузначного значения.

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По мнению Шольца, проблемы с энергетической безопасностью в Германии растянутся на несколько лет, однако власти предпринимают усилия для решения этой проблемы. «Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах для хранения газа. И мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — отмечал глава немецкого правительства.

В то же время у России не было причин для сокращения объемов поставляемого в Германию газа, указывал Шольц.