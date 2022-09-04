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Власти Херсона сообщили об обстреле со стороны Украины и работе ПВО

Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ обстреливают «чисто гражданскую инфраструктуру». По данным корреспондента ТАСС, в городе было слышно не менее десяти взрывов

Херсон утром в воскресенье подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны Украины, в городе работает система ПВО. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиницу — чисто гражданская инфраструктура», — сказал он.

По данным корреспондента ТАСС, в городе было слышно не менее десяти взрывов.

Российский военный корреспондент, главный редактор «Сегодня․ру» Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрелом ВС Украины находится Антоновский мост.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.

Пророссийские власти региона не раз сообщали об обстреле моста украинскими силами, в том числе американскими РСЗО HIMARS. В частности, 20 июля Стремоусов говорил, что мост «фактически разрушен» после попадания 11 ракет и может обрушиться в случае продолжения атак. Временные власти перекрыли его для движения большегрузного транспорта.

В херсонской ВГА заявили, что региону «ничего не угрожает»
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29 августа Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны, в том числе и в Херсонской области. В российском Минобороны подтвердили такую попытку, но заявили, что наступление провалилось. Ведомство утверждает, что при наступлении Украина потеряла более 560 военнослужащих и более 20 танков.

На следующий день, 30 августа, Стремоусов сказал, что на территории области выстроили несколько рубежей обороны. Кроме того, заверил чиновник, регион находится под охраной российских военных, поэтому угрозы для него нет.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российские силы взяли под контроль Херсонскую область в начале марта. В регионе создали военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, там действует российская мобильная связь. Осенью регион наряду с подконтрольными российским силам территориями Запорожской области собирается провести референдум о присоединении к России, сообщал РБК.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Херсон Херсонская область обстрелы Военная операция на Украине
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