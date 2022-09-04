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Трамп процитировал слова Ленина о подсчете голосов и согласился с ним

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания (США) процитировал основателя советского государства Владимира Ленина и согласился с ним, трасляцию вел The Independent.

«Он [Ленин] сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда», — заявил Трамп.

Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». Эту фразу также часто приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину.

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Трамп и нынешний президент США Джо Байден официально не объявляли, что планируют баллотироваться в президенты США на следующих выборах, в 2024 году, однако такую возможность не исключали. При этом между ними в последнее время обострилось противостояние.

Одним из ключевых эпизодов этого стали обыски ФБР в резиденции Трампа Мар-а-лаго в Майами. Оттуда изъяли секретные документы, которые, предположительно, Трамп увез из Белого дома, покидая его после окончания президентского срока. Экс-президент сначала потребовал вернуть документы, а позднее — назначить независимого эксперта для их изучения.

Кроме этого, на фоне усиления политической борьбы, Байден обвинил Трампа в «полуфашизме» и экстремизме из-за его программы Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»). «Республиканцы, Дональд Трамп и MAGA, представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики», — утверждал он. В ответ Трамп назвал Байдена «врагом государства».

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Лозунг «Сделаем Америку великой снова» Трамп активно продвигал перед президентскими выборами 2016 года, на которых одержал победу. На выборах 2020 года он также использовал лозунг Keep America Great («Сохраним Америку великой»).

Теги
Дональд Трамп Ленин подсчет голосов США
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