Трамп процитировал слова Ленина о подсчете голосов и согласился с ним

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания (США) процитировал основателя советского государства Владимира Ленина и согласился с ним, трасляцию вел The Independent.

«Он [Ленин] сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда», — заявил Трамп.

Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». Эту фразу также часто приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину.

Трамп и нынешний президент США Джо Байден официально не объявляли, что планируют баллотироваться в президенты США на следующих выборах, в 2024 году, однако такую возможность не исключали. При этом между ними в последнее время обострилось противостояние.

Одним из ключевых эпизодов этого стали обыски ФБР в резиденции Трампа Мар-а-лаго в Майами. Оттуда изъяли секретные документы, которые, предположительно, Трамп увез из Белого дома, покидая его после окончания президентского срока. Экс-президент сначала потребовал вернуть документы, а позднее — назначить независимого эксперта для их изучения.

Кроме этого, на фоне усиления политической борьбы, Байден обвинил Трампа в «полуфашизме» и экстремизме из-за его программы Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»). «Республиканцы, Дональд Трамп и MAGA, представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики», — утверждал он. В ответ Трамп назвал Байдена «врагом государства».

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