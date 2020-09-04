Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального

Спецслужбы доложат об этом президенту России. Песков сообщил, что Кремль пока не комментирует содержания материалов, поскольку документы изучаются

Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Белоруссия передала России сведения о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении политика Алексея Навального на самом деле фальсификация. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

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По словам представителя Кремля, сейчас данные анализируют в ФСБ. «В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах», — сказал он.

Песков отметил, что материалы были переданы Минском в четверг. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации заявлений об отравлении Навального в Кремле прокомментировать пока не могут, поскольку еще не знакомы с деталями.