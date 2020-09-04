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Отравление Навального ,  
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Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального

Спецслужбы доложат об этом президенту России. Песков сообщил, что Кремль пока не комментирует содержания материалов, поскольку документы изучаются
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Белоруссия передала России сведения о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении политика Алексея Навального на самом деле фальсификация. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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По словам представителя Кремля, сейчас данные анализируют в ФСБ. «В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах», — сказал он.

Лукашенко сообщил Мишустину о фальсификации слов Меркель по Навальному
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<p>Михаил Мишустин и Александр Лукашенко</p>

Песков отметил, что материалы были переданы Минском в четверг. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации заявлений об отравлении Навального в Кремле прокомментировать пока не могут, поскольку еще не знакомы с деталями.

Представитель Кремля также сообщил, что ФСБ проинформирует президента Владимира Путина об этих материалах. «Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального
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Ангела Меркель

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2 сентября правительство Германии сообщило, что в организме Навального были обнаружены следы яда, принадлежащего к той же группе веществ, что и «Новичок». Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что факт отравления российского политика доказан, а Кремлю придется объясниться по поводу этой ситуации.

На следующий день Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске рассказал о перехвате белорусскими спецслужбами переговоров Берлина и Варшавы. Эти материалы, по его словам, доказывают, что заявления Меркель об отравлении Навального сфальсифицированы.

Официальный представитель немецкого правительства в ответ на это заявил, что утверждения Лукашенко не соответствуют действительности, а слова Меркель были исчерпывающими и к ним нечего больше добавить.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Алексей Навальный, Дмитрий Песков, отравление, Белоруссия
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Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном
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