МИД счел вмешательством встречи по ситуации в Белоруссии в Совбезе ООН

Мария Захарова (Фото: МИД / Global Look Press)

Москва расценивает встречу в Совете Безопасности ООН по ситуации в Белоруссии как «грубое вмешательство» в дела суверенного государства, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запись брифинга доступна в Facebook.

Захарова отметила, что ситуация в республике не представляет угрозу миру и безопасности, а любое рассмотрение проблемы в рамках ООН должно проходить по запросу официальных властей.

Представить ведомства пояснила, что речь идет не о созыве официального заседания Совбеза, а лишь о проведении неформальной встречи по так называемой формуле Арриа. Такие встречи западные партнеры используют в «политико-пропагандистских целях», мероприятия являются частью информационной кампании, считает Захарова.

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