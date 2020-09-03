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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД счел вмешательством встречи по ситуации в Белоруссии в Совбезе ООН

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД / Global Look Press)

Москва расценивает встречу в Совете Безопасности ООН по ситуации в Белоруссии как «грубое вмешательство» в дела суверенного государства, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запись брифинга доступна в Facebook.

Захарова отметила, что ситуация в республике не представляет угрозу миру и безопасности, а любое рассмотрение проблемы в рамках ООН должно проходить по запросу официальных властей.

Представить ведомства пояснила, что речь идет не о созыве официального заседания Совбеза, а лишь о проведении неформальной встречи по так называемой формуле Арриа. Такие встречи западные партнеры используют в «политико-пропагандистских целях», мероприятия являются частью информационной кампании, считает Захарова.

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Материал дополняется.

Теги: Белоруссия, ООН
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