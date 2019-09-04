Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit

Это нужно для рассмотрения билля о запрете Brexit без сделки с ЕС. Британский премьер уже пообещал организовать досрочные выборы, если документ утвердят

Борис Джонсон (спиной) и Джереми Корбин (в центре) (Фото: Reuters)

Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

За соответствующие поправки проголосовали 328 парламентариев, против — 301. «Это лишает правительства над контролем за повесткой [парламента] 4 сентября», — говорится в сообщении.

Основную поддержку документа обеспечили лейбористы (240 голосов), Шотландская национальная партия (34), кроме того, за него отдали голоса 20 консерваторов, руководство тори угрожало исключать из партии в случае голосования «за» контроль парламента над повесткой. В результате 286 членов Консервативной партии проголосовали против.