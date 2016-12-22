Трамп опротестует публикацию итогов расследования «вмешательства России»

Адвокат президента США отметил, что решение об обнародовании доклада должны принять в Министерстве юстиции США. В случае если Роберт Мюллер решит опубликовать полные результаты расследования, команда Трампа опротестует это

Дональд Трамп (Фото: Chris Wattie / Reuters)

Юристы президента США Дональда Трампа намерены опротестовать полную публикацию результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом в разговоре с изданием The New Yorker рассказал один из адвокатов американского лидера, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.​

По его словам, изначально юристы Белого дома договорились с командой Мюллера о том, что у Трампа должна быть возможность опротестовать итоги доклада. На вопрос журналиста, действительно ли администрация американского президента намерена пойти на это, Джулиани ответил: «Я убежден, что да».

Издание напомнило, что, согласно законам США, спецпрокурор должен предоставить итоги своего расследования заместителю министра юстиции и генпрокурора Роду Розенстайну, который, в свою очередь, решит, нужно публиковать ли отчет и стоит ли обнародовать его в полном виде или скрыв от общественности некоторые факты. Журнал подчеркивает, что в итоге решение останется за самим Трампом, поскольку он может дать указание Розенстайну.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти полутора лет пытается доказать, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и повлияла на их исход, а также найти следы сговора команды Трампа с Кремлем. К настоящему времени команде спецпрокурора пока не удалось выявить никаких свидетельств этого. Одновременно с этим комитеты по разведке сената и палаты представителей пришли к выводу, что Россия действительно оказывала влияние на выборы, однако никакого сговора Трампа с Москвой не было. Россия неоднократно опровергала на высших уровнях все обвинения в свою сторону по этому делу.