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Трамп опротестует публикацию итогов расследования «вмешательства России»
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Трамп опротестует публикацию итогов расследования «вмешательства России»
Политика, 11:36
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Трамп опротестует публикацию итогов расследования «вмешательства России»
Адвокат президента США отметил, что решение об обнародовании доклада должны принять в Министерстве юстиции США. В случае если Роберт Мюллер решит опубликовать полные результаты расследования, команда Трампа опротестует это
Дональд Трамп (Фото: Chris Wattie / Reuters)

Юристы президента США Дональда Трампа намерены опротестовать полную публикацию результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом в разговоре с изданием The New Yorker рассказал один из адвокатов американского лидера, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.​

По его словам, изначально юристы Белого дома договорились с командой Мюллера о том, что у Трампа должна быть возможность опротестовать итоги доклада. На вопрос журналиста, действительно ли администрация американского президента намерена пойти на это, Джулиани ответил: «Я убежден, что да».

Издание напомнило, что, согласно законам США, спецпрокурор должен предоставить итоги своего расследования заместителю министра юстиции и генпрокурора Роду Розенстайну, который, в свою очередь, решит, нужно публиковать ли отчет и стоит ли обнародовать его в полном виде или скрыв от общественности некоторые факты. Журнал подчеркивает, что в итоге решение останется за самим Трампом, поскольку он может дать указание Розенстайну.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти полутора лет пытается доказать, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и повлияла на их исход, а также найти следы сговора команды Трампа с Кремлем. К настоящему времени команде спецпрокурора пока не удалось выявить никаких свидетельств этого. Одновременно с этим комитеты по разведке сената и палаты представителей пришли к выводу, что Россия действительно оказывала влияние на выборы, однако никакого сговора Трампа с Москвой не было. Россия неоднократно опровергала на высших уровнях все обвинения в свою сторону по этому делу.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Дональд Трамп , Роберт Мюллер , вмешательство в выборы , Рудольф Джулиани
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