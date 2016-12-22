Лавров назвал кощунственным «нормандский формат» после гибели Захарченко

Берлин и Париж «не высказали своего осуждения» после убийства главы ДНР, заявил Лавров. По его мнению, это препятствует проведению четырехсторонних встреч России, Украины, ФРГ и Франции по урегулированию в Донбассе

Сергей Лавров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Проведение переговоров в нормандском формате после убийства главы ДНР Александра Захарченко является «кощунственным». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, — это США», — цитирует «РИА Новости» слова Лаврова, произнесенные в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Вскоре после взрыва в Донецке, который стал причиной гибели Александра Захарченко, Сергей Лавров заявил, что проведение встреч в «нормандском формате» в ближайшее время невозможно.

Вместе с тем западные участники урегулирования кризиса на Востоке Украины после гибели Захарченко призвали не переносить ситуацию на переговорный процесс. «Мы поддерживаем дипломатическую работу в «нормандском формате», а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ», — говорилось в комментарии пресс-службы ЕС по случаю убийства главы ДНР. Аналогичным образом отреагировал и Париж: в МИД Франции заявили, что считают целесообразным проведение четырехсторонних встреч несмотря на произошедшее.

Начало «нормандскому формату» было положено в июне 2014 года, когда главы России, Украины, Германии и Франции встретились на праздновании 70-й годовщины открытия второго фронта в Нормандии. В феврале 2015 года на встрече лидеров «нормандской четверки» в Минске было принято Второе минское соглашение, предусматривающее прекращение огня, отвод тяжелой техники и проведение конституционной реформы на Украине.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу, 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник. Ранения получили еще 12 человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

Власти самопровозглашенной республики признали произошедшее терактом, обвинив в его организации «украинских диверсантов» и Силы специальных операций Украины.​ Вместе с тем в Киеве причастность к убийству отрицают. Участие в расследовании теракта принимает российская ФСБ.

Врио главы ДНР стал вице-премьер Дмитрия Трапезникова.