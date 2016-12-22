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В Евросоюзе отреагировали на убийство Захарченко
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В Евросоюзе отреагировали на убийство Захарченко
Гибель Захарченко, 22:44
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В Евросоюзе отреагировали на убийство Захарченко

Гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко не изменит намерений Евросоюза продолжать работу над полным осуществлением минских соглашений, заявили в ответ на запрос украинского агентства УНН в представительстве Европейского союза на Украине.

Как заверили представители объединения, сообщения об убийстве Захарченко в Брюсселе видели еще с пятницы, 31 августа (именно в этот день погиб глава ДНР). «Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней», — добавили в связи с этим в представительстве, подчеркнув, что ЕС, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, продолжает работать над полным осуществлением минских соглашений. Именно они «остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта», подчеркнули в пресс-службе.

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От участников конфликта в ЕС продолжают ждать «уважения свои обязательств», заметили в представительстве, подчеркнув также «ответственность России в этом отношении».

«Спекулировать на влиянии» гибели Захарченко на встречу «нормандской четверки» в ЕС не намерены. «Мы поддерживаем дипломатическую работу в «нормандском формате», а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ», — заключили в пресс-службе.

Ранее о том, что убийство главы ДНР делает невозможными переговоры в «нормандском формате», говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. В самопровозглашенной республике, а также российском МИДе случившееся сочли терактом. В произошедшем они обвинили Службу безопасности Украины. Там в свою очередь причастность к взрыву отвергли, предположив, что Захарченко мог умереть из-за «криминальных разборок» либо был ликвидирован спецслужбами России.

Теги: Евросоюз , Александр Захарченко , ДНР , Украина
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