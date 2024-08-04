Над Одессой заметили истребитель F-16

В конце июля на Украину поступили первые десять F-16 из 79 обещанных коалицией. В 2024 году Киев получит только 20 таких истребителей. Москва осуждает военные поставки Киеву

Одесса (Фото: Андрей Некрасов / imagebroker.com / Global Look Press)

Жители Одессы увидели в небе над городом истребитель F-16 американского производства, сообщает местное издание «Думская», опубликовавшее видео пролета. Кадры с F-16 также публикует телеграм-канал «Типичная Одесса». Канал пишет, что самолет улетел в сторону Молдавии.

В конце июля на Украину поступили первые десять (из возможных 79) истребителей, сообщил ранее журнал The Economist. Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов говорил, что некоторые американские истребители F-16, полученные Украиной от западных стран, будут размещены на авиабазах за границей.

The Telegraph сообщала, что переданные Украине F-16 уже использовались в качестве средств противовоздушной обороны.

Киеву истребители поставят четыре страны — Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. The Washington Post передавала, что Украина получит только 20 таких истребителей в 2024 году. Остальные самолеты, обещанные коалицией, будут переданы в течение 2025 года.

Россия осуждает любые военные поставки Украине и полагает, что они лишь затягивают конфликт, и не могут решить его исхода. Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием Запада в конфликт.«Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.