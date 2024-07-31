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Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу после того, как перуанский министр иностранных дел Хавьер Гонсалес Олаэчеа не признал итоги выборов в стране. Об этом глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил в соцсети X.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45-й Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — написал дипломат.

По словам Хиль Пинто, такой шаг был предпринят из-за «безответственных заявлений» перуанского министра. Он отметил, что тот не признает волю народа Венесуэлы.

Выборы президента прошли в Венесуэле 28 июля. Сразу же после полуночи Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, а его основной конкурент Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Венесуэльская оппозиция итоги выборов не признала.

Венесуэла ранее объявила, что отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран, в том числе из Перу, из-за их критики объявленной Каракасом победы действующего президента Николаса Мадуро на выборах. Каракас также потребовал от государств «немедленного вывода» их представителей из Венесуэлы.

В свою очередь, накануне министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа предписал венесуэльским дипломатам покинуть Перу в течение 72 часов.