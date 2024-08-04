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Выборы президента США ,  
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Сын Трампа назвал Харрис «царицей границы» из-за миграционной политики

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Выборы президента США
Дональд Трамп-мл. обвинил демократов, в частности, Байдена и Харрис, в том, что они допустили к выборам неграждан и вели разрушительную для США политику в отношении мигрантов, хотя при Трампе-ст. граница была «самой безопасной»
Эрик Трамп и Дональд Трамп-мл. (слева направо в первом ряду)
Эрик Трамп и Дональд Трамп-мл. (слева направо в первом ряду) (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Демократы в лице президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис ведут политику, поощряющую голосовать неграждан, в том числе мигрантов, но определять будущее страны должны граждане-американцы, заявил сын кандидата от республиканцев Дональда Трампа Дональд Трамп-мл. в колонке для Fox.

«Американцы должны решать на американских выборах. Это здравый смысл и основа нашей демократии. Но у демократов аллергия на здравый смысл, и они не хотят, чтобы наши выборы были безопасными. Они поставили Америку на последнее место, а неграждан на первое, открыв наши границы, демонтировав избирательные гарантии и приняв голосование неграждан. Мы заслуживаем безопасной системы, в которой наше будущее решают наши граждане, а не эта антиамериканская версия демократов», — написал он.

В статье Трамп-младший уделил особое внимание кандидату от демократов Камале Харрис. Он назвал ее «border czar» (можно перевести как царица границы) Байдена — вероятно, это отсылка к тому, что вице-президент курирует на посту проблемы миграции на южной границе. Ее политику в этом вопросе он охарактеризовал как «разрушительную».

Предприниматель отметил, что «на бумаге» в США могут голосовать только обладатели американских паспортов, но в большинстве штатов не требуют подтверждения гражданства. Он счел ситуацию «большой проблемой» и отметил, что Республиканская партия борется с этим. Например, ею была пресечена «схема демократов, по которой 800 тыс. неграждан проголосовали в Нью-Йорке».

Харрис обвинила Трампа в неуважении из-за слов по поводу ее расы
Политика
Дональд&nbsp;Трамп

Американские СМИ писали, что Трамп в случае избрания может провести крупную депортацию мигрантов. В ноябре прошлого года The New York Times со ссылкой на его советников сообщала, что кандидат намерен «чрезвычайно» расширить жесткую политику в отношении мигрантов, которая применялась в течение его первого срока. Байден, сменивший Трампа, смягчил миграционную политику предшественника. Сам Трамп оценивал возможное число тех, кто будет депортирован, в 15-20 млн человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Камала Харрис Дональд Трамп-младший Дональд Трамп мигранты США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

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Байден Джо

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