Сын Трампа назвал Харрис «царицей границы» из-за миграционной политики
Демократы в лице президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис ведут политику, поощряющую голосовать неграждан, в том числе мигрантов, но определять будущее страны должны граждане-американцы, заявил сын кандидата от республиканцев Дональда Трампа Дональд Трамп-мл. в колонке для Fox.
«Американцы должны решать на американских выборах. Это здравый смысл и основа нашей демократии. Но у демократов аллергия на здравый смысл, и они не хотят, чтобы наши выборы были безопасными. Они поставили Америку на последнее место, а неграждан на первое, открыв наши границы, демонтировав избирательные гарантии и приняв голосование неграждан. Мы заслуживаем безопасной системы, в которой наше будущее решают наши граждане, а не эта антиамериканская версия демократов», — написал он.
В статье Трамп-младший уделил особое внимание кандидату от демократов Камале Харрис. Он назвал ее «border czar» (можно перевести как царица границы) Байдена — вероятно, это отсылка к тому, что вице-президент курирует на посту проблемы миграции на южной границе. Ее политику в этом вопросе он охарактеризовал как «разрушительную».
Предприниматель отметил, что «на бумаге» в США могут голосовать только обладатели американских паспортов, но в большинстве штатов не требуют подтверждения гражданства. Он счел ситуацию «большой проблемой» и отметил, что Республиканская партия борется с этим. Например, ею была пресечена «схема демократов, по которой 800 тыс. неграждан проголосовали в Нью-Йорке».
Американские СМИ писали, что Трамп в случае избрания может провести крупную депортацию мигрантов. В ноябре прошлого года The New York Times со ссылкой на его советников сообщала, что кандидат намерен «чрезвычайно» расширить жесткую политику в отношении мигрантов, которая применялась в течение его первого срока. Байден, сменивший Трампа, смягчил миграционную политику предшественника. Сам Трамп оценивал возможное число тех, кто будет депортирован, в 15-20 млн человек.
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