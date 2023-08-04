ЕС назвал приговор Навальному элементом политического преследования

Мосгорсуд приговорил оппозиционера, находящегося в колонии, еще к 19 годам колонии — по делу о создании экстремистского сообщества. В ЕС считают приговор «очередным примером продолжающихся систематических преследований»

Трансляции оглашения приговора Алексею Навальному на выездном заседании Мосгорсуда в исправительной колонии №6, Владимирская область (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

ЕС осудил решение Мосгорсуда приговорить оппозиционера Алексея Навального еще к 19 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества.

Навальный отбывает срок с февраля 2021 года, после того как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен был выйти на свободу летом этого года, однако в июне 2022 года вступил в силу новый приговор — по делу о мошенничестве. По нему осудили еще на девять лет колонии строгого режима.

В Евросоюзе считают приговор «очередным примером продолжающихся систематических преследований со стороны российских властей и игнорирования ими прав человека».

Брюссель также обеспокоен сообщениями о жестоком обращении руководства колонии с оппозиционером. «Российское политическое руководство ответственно за его безопасность и здоровье и будет призвано к ответу», — заявили в ЕС.

Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Навального и напомнил, что Москва все еще обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные до 16 сентября 2022 года — до ее выхода из Европейской конвенции по правам человека.

«Мы хотим выразить нашу солидарность с господином Навальным и российским народом. Мы в шоке от решения суда приговорить господина Навального еще к 19 годам заключения за конституционно легитимные действия, политические и антикоррупционные действия», — заявила в свою очередь временная поверенная представительства ЕС в России Ивана Норшич журналистам, представляя позицию Брюсселя по делу Навального.

Новое дело против Навального, по которому он получил еще 19 лет заключения, связано с основанным им Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, в России деятельность запрещена). Следствие утверждает, что ФБК был создан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации». Выездное заседание суда состоялось в ИК-6 во Владимирской области, где политик отбывает срок наказания по предыдущему делу. Суд над ним проходил в закрытом режиме. За две недели до оглашения приговора Навального посадили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он провел все время до суда.

Дело Навального об экстремизме рассматривал судья Мосгорсуда Андрей Суворов, который ранее судил гражданина США Пола Уилана по делу о шпионаже (16 лет колонии) и бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан также по делу о шпионаже (15 лет колонии).

Навальный отрицает все обвинения, называя дело политическим. В апреле этого года он сообщил, что против него выделено в отдельное производство еще одно дело — на этот раз о терроризме. Его будет рассматривать военный суд.