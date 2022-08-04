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Военная операция на Украине ,  

Минобороны России заявило о «больших потерях» ВСУ у Соледара и Авдеевки

Минобороны России: подразделения трех бригад ВСУ оставили позиции из-за «больших потерь»
Российские войска нанесли удары по расположению 92-й и 95-й бригад ВСУ, в первом случае погибли до 130 человек, во втором — до 400, сообщили в Минобороны. Кроме того, крупные потери ВСУ понесли при наступлении России в ДНР

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Российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР наступали в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР, расположенные там силы трех мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины понесли «большие потери», утратили боеспособность и отступили с позиций, сообщило Минобороны России.

Кроме этого, российские ВКС атаковали позиции 92-й механизированной бригады ВСУ у Харькова. Украинские потери в Москве оценили примерно в 130 человек и 13 единиц бронетехники. Также удар был нанесен по временному пункту размещения подразделений ВСУ близ города Константиновка в ДНР. По данным Минобороны, там находились военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, погибли до 400 украинских военных, уничтожены 20 единиц военной техники.

В рамках контрбатарейной борьбы российские войска подавили четыре взвода орудий «Гвоздика», три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и три взвода гаубиц Д-30, огневые позиции которых были размещены неподалеку от поселка Ласточкино, села Петровское и города Авдеевка в ДНР.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, он обосновал свои действия желанием «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны Киевского режима» и провести демилитаризацию и «денацификацию» Украины.

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Власти Украины ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска с территории Украины.

В российском Минобороны утверждают, что удары наносятся лишь по военной инфраструктуре Украины. За все время боевых действий Россия уничтожила 261 самолет, 145 вертолетов, 361 ракетный комплекс, более 3,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, более 4,2 тыс. танков и иных бронированных машин и 786 боевых машин РСЗО, следует из данных министерства.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Авдеевка Минобороны Украина ДНР ЛНР Харьков Артемовск
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