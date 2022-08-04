Минобороны России заявило о «больших потерях» ВСУ у Соледара и Авдеевки

Российские войска нанесли удары по расположению 92-й и 95-й бригад ВСУ, в первом случае погибли до 130 человек, во втором — до 400, сообщили в Минобороны. Кроме того, крупные потери ВСУ понесли при наступлении России в ДНР

Video

Российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР наступали в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР, расположенные там силы трех мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины понесли «большие потери», утратили боеспособность и отступили с позиций, сообщило Минобороны России.

Кроме этого, российские ВКС атаковали позиции 92-й механизированной бригады ВСУ у Харькова. Украинские потери в Москве оценили примерно в 130 человек и 13 единиц бронетехники. Также удар был нанесен по временному пункту размещения подразделений ВСУ близ города Константиновка в ДНР. По данным Минобороны, там находились военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, погибли до 400 украинских военных, уничтожены 20 единиц военной техники.

В рамках контрбатарейной борьбы российские войска подавили четыре взвода орудий «Гвоздика», три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и три взвода гаубиц Д-30, огневые позиции которых были размещены неподалеку от поселка Ласточкино, села Петровское и города Авдеевка в ДНР.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, он обосновал свои действия желанием «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны Киевского режима» и провести демилитаризацию и «денацификацию» Украины.

Читайте на РБК Pro Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию Статьи Pro Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Статьи Pro x The Economist Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Статьи Pro «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры Статьи Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Статьи

Власти Украины ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска с территории Украины.

В российском Минобороны утверждают, что удары наносятся лишь по военной инфраструктуре Украины. За все время боевых действий Россия уничтожила 261 самолет, 145 вертолетов, 361 ракетный комплекс, более 3,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, более 4,2 тыс. танков и иных бронированных машин и 786 боевых машин РСЗО, следует из данных министерства.