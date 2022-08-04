Брянский губернатор сообщил о сбитой над селом ракете «Точка-У»

Под обстрел попало село Климово, заявил Александр Богомаз. По словам губернатора, над регионом сбили «Точку-У», пострадали два человека

Фото: avbogomaz / Telegram

Село Климово в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Позже губернатор уточнил, что в небе над регионом сбили ракету «Точка-У». Среди гражданских есть двое пострадавших, они получили легкие осколочные ранения.

«Боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль», — написал он.

Село Климово — административный центр Климовского района, расположен на юго-западе области, граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.

29 июля Богомаз заявил об обстреле района со стороны ВСУ и ответном ударе российских вооруженных сил по позициям украинских военных. В связи с этим, по словам губернатора, вдоль границы «были слышны громкие хлопки». Глава региона сообщил, что в результате обстрела села Сачковичи никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи.

Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела села Политика

На следующий день, со слов Богомаза, со стороны Украины обстреляли село Ломаковка, которое находится недалеко от границы с Черниговской областью. Несколько домов и электроподстанция получили повреждения.

С начала российской военной операции на Украине власти приграничных Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно заявляли об обстрелах со стороны украинской территории, а также сообщали о погибших. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. В Белгородской области в двух населенных пунктах ввели режим ЧС, а местных жителей расселили в гостиницах Белгорода. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в пяти районах области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты школы и детские сады, дети будут учиться в других учреждениях.