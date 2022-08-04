Брянский губернатор сообщил о сбитой над селом ракете «Точка-У»
Село Климово в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Позже губернатор уточнил, что в небе над регионом сбили ракету «Точка-У». Среди гражданских есть двое пострадавших, они получили легкие осколочные ранения.
«Боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль», — написал он.
Село Климово — административный центр Климовского района, расположен на юго-западе области, граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.
29 июля Богомаз заявил об обстреле района со стороны ВСУ и ответном ударе российских вооруженных сил по позициям украинских военных. В связи с этим, по словам губернатора, вдоль границы «были слышны громкие хлопки». Глава региона сообщил, что в результате обстрела села Сачковичи никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи.
На следующий день, со слов Богомаза, со стороны Украины обстреляли село Ломаковка, которое находится недалеко от границы с Черниговской областью. Несколько домов и электроподстанция получили повреждения.
С начала российской военной операции на Украине власти приграничных Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно заявляли об обстрелах со стороны украинской территории, а также сообщали о погибших. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. В Белгородской области в двух населенных пунктах ввели режим ЧС, а местных жителей расселили в гостиницах Белгорода. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в пяти районах области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты школы и детские сады, дети будут учиться в других учреждениях.