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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор сообщил о повреждении электроподстанции и ряда домов

Со стороны Украины было обстреляно село Ломаковка в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа», — написал губернатор.

По словам Богомаза, в результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. О пострадавших не сообщается.

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Фото:Avbogomaz / Telegram

Село Ломаковка уже попадало под обстрел со стороны Украины 19 июля. Тогда по словам губернатора, получили повреждения объекты автомобильного пункта пропуска «Ломаковка». Кроме того, один из снарядов разорвался близ линии электропередачи, повреждены четыре пролета ЛЭП, поселок был отключен от электричества

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

С момента начала военных действий власти приграничных Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно заявляли об обстрелах со стороны украинской территории, а также сообщали о погибших.

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