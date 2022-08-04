Медведев ответил на слова Столтенберга о «самом опасном моменте» в Европе

История с победой России повторится, заявил Медведев. Так он ответил на слова Столтенберга о том, что происходящее на Украине — самое опасное время для Европы со времен Второй мировой

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг забыл, что Россия победила во Второй мировой войне, теперь же она победит и на Украине, написал в Telegram замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на заявление Столтенберга, который назвал конфликт на Украине «самой опасной ситуацией со времен Второй мировой». Генеральный секретарь НАТО также отметил, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила».

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — заявил Медведев.

Не согласились с заявлением Столтенберга и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация «вызревала на протяжении нескольких десятилетий». Ее во многом «провоцировала агрессивная политика НАТО» в отношении России, приближавшего свою инфраструктуру к границам страны, что создало для нее «дополнительные опасности» и потребовало принятия мер, заявил он.

Кроме того, продолжил Песков, «угрозой мировому порядку и ситуации в мире» стал переворот на Украине в 2014 году, «тщательно срежиссированный в том числе странами НАТО». «Вот отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка. Поэтому мы не согласны с такой постановкой вопроса в исполнении господина Столтенберга», — заключил он.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что власти намерены добиться «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защитить жителей Донбасса от «геноцида».

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Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение. А западные страны начали ужесточать санкции, в частности частично запретили поставки российской нефти и отказались от импорта российского золота. Российские власти эти санкции считают незаконными, настаивая, что они в первую очередь нарушают интересы тех, кто их вводит.