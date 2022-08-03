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Военная операция на Украине ,  
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ООН сообщила более чем о 6,3 млн беженцев с Украины в странах Европы

С конца февраля с Украины уехали свыше 10,3 млн человек, при этом в европейских странах остаются как минимум 6,3 млн человек, из них беженцами зарегистрированы около 3,7 млн
Фото: Michal Dyjuk / AP
Фото: Michal Dyjuk / AP

С начала российской военной операции Украину покинули более 10,3 млн человек, из них более 6,3 млн выехали в европейские страны, следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно этим данным, более 5,1 млн человек перебрались в Польшу, еще свыше 1,9 млн украинцев уехали в Россию, более 1 млн — в Венгрию, около 964 тыс. — в Румынию. В Словакию выехали 471 тыс. украинских беженцев, в Молдавию — 557 тыс.

Всего с конца февраля свои дома покинули свыше 10,3 млн украинцев, или около четверти населения страны (по оценке Минфина Украины, на 1 января 2022 года в стране проживали почти 41,2 млн человек). В то же время пограничных переходов на Украину с 28 февраля зафиксировано около 4,2 млн.

Как беженцы с Украины живут в России
Общество
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска &laquo;Армянск&raquo;, архивное фото

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также спасение населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Президент также отмечал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию из-за рисков в сфере безопасности. Киев после этого разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

Беженцы стали массово прибывать в Россию за неделю до 24 февраля, когда власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин и детей из-за угрозы нападения со стороны Украины. По состоянию на 24 июня в России находятся более 1,5 млн прибывших с Украины и территории республик Донбасса.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ООН беженцы Военная операция на Украине Европа Украина
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