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Финские магазины ограничат продажу санкционных товаров туристам из России

У лиц, направляющихся в Россию, стали изымать товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала» страны. В частности, товарами двойного назначения на таможне сочли дроны и гидролокаторы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Магазины в Финляндии должны отказывать в продаже санкционных товаров, если покупатель планирует ввезти и использовать их в России, со ссылкой на разъяснение МИДа страны сообщил портал Yle.

Секретарь по законодательным вопросам ведомства Микаэл Руотси сослался на постановление ЕС, согласно которому «запрещается продажа, поставка, передача или экспорт напрямую или через посредников отдельно перечисленных предметов роскоши» находящимся в России гражданам и организациям, также этот запрет распространяется на случаи, когда товары планируется использовать в России. Руотси подчеркнул, что запрет касается всех, а не только россиян.

В то же время в МИД Финляндии отметили, что на практике продавцу бывает сложно определить, будут ли товар использовать в стране или вывезут в Россию. В связи с этим решение в каждом отдельном случае магазинам стоит принимать индивидуально, добавили в ведомстве.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

На финской таможне сообщили Yle, что начали изымать у лиц, направляющихся в Россию, товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации». В частности, у выезжающих забирали дроны и гидролокаторы.

Евросоюз в середине марта запретил поставлять в Россию предметы роскоши. Ограничение распространяется на товары, которые стоят больше €300 за штуку (18,7 тыс. руб. по текущему курсу), за рядом исключений. В частности, в список запрещенных к ввозу товаров вошли вина, пиво и крепкий алкоголь, парфюмерия и косметика, одежда, обувь и аксессуары, часы, сигары, лошади, икра и трюфели. Помимо этого, в перечне оказались автомобили дороже €5 тыс. (318 тыс. руб.), электронные товары для домашнего пользования дороже €750, в том числе смартфоны и игровые приставки, а также фотоаппараты стоимостью более €1 тыс. Под санкциями также находятся товары двойного назначения.

В российском МИДе неоднократно подчеркивали, что считают санкции ЕС незаконными и на них будет дан ответ. В Кремле, в свою очередь, отметили, что ограничительные меры никогда не приводили к смене позиции стран, против которых их вводили, и «тем более это не происходит» с Россией.

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