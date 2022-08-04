Медведев заявил, что взломавшие его страницу не останутся безнаказанными

По словам Медведева, целью взломавших его страницу было «вбросить от известного лица что-то чувствительное о соседях». Однако поссорить Россию с друзьями из СНГ им не удастся, добавил он

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал взлом своей страницы во «ВКонтакте» «проявлением информационной войны». От таких взломов никто не застрахован, отметил он в интервью «РИА Новости».

«В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. <...> Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся», — заявил Медведев.

По его словам, целью тех, кто взломал его страницу и опубликовал на ней пост о политике России на постсоветском пространстве, было «вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим».

«Мы так никогда не работали и не работаем. Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам», — заявил замглавы

Совета безопасности.

С дружескими странами, продолжил он, Россия разговаривает «прямо и откровенно, без двусмысленностей». «Враждебным силам нас не поссорить. Мы — союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь», — заключил Медведев.

Пост, о котором идет речь, был опубликован на странице Медведева во «ВКонтакте» поздним вечером 1 августа. Автор этого поста назвал распад СССР «роковой ошибкой», которая «будет исправлена», и высказался о судьбе Казахстана и Грузии. Позже запись удалили.

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В аппарате Медведева сообщили, что его страницу взломали. По информации VK, пост опубликовал другой пользователь. В компании заявили, что вместе с компетентными службами проводят проверку и выясняют причины случившегося.