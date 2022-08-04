Медведев заявил, что взломавшие его страницу не останутся безнаказанными
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал взлом своей страницы во «ВКонтакте» «проявлением информационной войны». От таких взломов никто не застрахован, отметил он в интервью «РИА Новости».
«В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. <...> Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся», — заявил Медведев.
По его словам, целью тех, кто взломал его страницу и опубликовал на ней пост о политике России на постсоветском пространстве, было «вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим».
«Мы так никогда не работали и не работаем. Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам», — заявил замглавы
Совета безопасности.
С дружескими странами, продолжил он, Россия разговаривает «прямо и откровенно, без двусмысленностей». «Враждебным силам нас не поссорить. Мы — союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь», — заключил Медведев.
Пост, о котором идет речь, был опубликован на странице Медведева во «ВКонтакте» поздним вечером 1 августа. Автор этого поста назвал распад СССР «роковой ошибкой», которая «будет исправлена», и высказался о судьбе Казахстана и Грузии. Позже запись удалили.
В аппарате Медведева сообщили, что его страницу взломали. По информации VK, пост опубликовал другой пользователь. В компании заявили, что вместе с компетентными службами проводят проверку и выясняют причины случившегося.