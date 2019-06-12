Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

Они повесили в англоязычном Twitter премьер-министра бессмысленный набор букв и слов в ответ на сообщение иракского посла в Москве

Днем 12 июня был зафиксирован взлом страницы главы российского правительства в Twitter, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Там уточнили, что в настоящее время контроль над аккаунтом восстановлен.

Речь идет об английском варианте аккаунта @MedvedevRussiaE. В настоящее время там за 12 июня содержится поздравление с Днем России. Но короткое время в Twitter Медведева висело сообщение с бессмысленным набором слов и букв на латинице в ответ на сообщение иракского посла в Москве Хайдара Хади.

В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству. Впоследствии пресс-служба правительства сообщила, что аккаунт был взломан.

В российской версии Twitter аккаунта у Медведева 4,84 млн подписчиков, в английской – 1,04 млн. При этом сообщения в двух версиях не всегда совпадают.