В Совбезе объяснили взломом пост на странице Медведева во «Вконтакте»

Ближе к ночи на странице Медведева во «ВКонтакте» появился пост о политике России на постсоветском пространстве. Позже он был удален. В аппарате замглавы Совета безопасности пояснили, что страницу Медведева взломали

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Страницу замглавы Совета безопасности и экс-президента России Дмитрия Медведева «ВКонтакте» взломали, заявил журналистам его помощник Олег Осипов.

По его словам, последний пост Медведева в этой соцсети был посвящен поздравлению с Днем Военно-морского флота от 31 июля.

«А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация VK и те, кому положено», — сказал Осипов (цитата по ТАСС).

Так в аппарате Медведева объяснили пост, который появился на странице Медведева во «ВКонтакте» ближе к ночи на 2 августа. Позже его удалили.

Автор этого поста назвал распад СССР «роковой ошибкой», которая «будет исправлена», и высказался о судьбе Казахстана и Грузии.

Аккаунты Медведева в соцсетях подвергались взлому и ранее. В 2014 году в его блоге в Twitter появилась запись об отставке с поста премьер-министра. «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите», — говорилось в сообщении. А в 2019 году хакеры повесили в англоязычном Twitter Медведева бессмысленный набор букв и слов на латинице в ответ на сообщение иракского посла в Москве.