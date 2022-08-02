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VK заявила, что пост на странице Медведева выпустил другой пользователь

VK работает с компетентными службами и выясняет причины случившегося, сообщили в компании. Ранее в Совбезе сообщили о взломе страницы Медведева. Вечером на ней появился пост о политике России на постсоветском пространстве
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пост о политике России на постсоветском пространстве, который появился на странице замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева ближе к ночи на 2 августа, опубликовал сторонний пользователь, сообщили РБК в пресс-службе VK.

«В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — добавили в ней.

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Пост, о котором идет речь, появился на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте» поздним вечером 1 августа. Автор этого поста назвал распад СССР «роковой ошибкой», которая «будет исправлена», и высказался о судьбе Казахстана и Грузии. Позже запись удалили.

В аппарате Медведева сообщили, что его страницу взломали. По словам помощника замглавы Совета безопасности Олега Осипова, последний пост, который публиковал Медведев, вышел 31 июля и был посвящен поздравлению с Днем Военно-морского флота. «А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация VK и те, кому положено», — добавил он.

Медведев с начала российской военной спецоперации на Украине неоднократно делал резкие заявления по вопросам внешней политики, преимущественно относительно Украины, США и Евросоюза. Помимо страницы во «ВКонтакте» политик ведет Telegram-канал. Он завел его в середине марта, с того времени в нем вышло более 150 постов.

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