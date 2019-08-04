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Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA
Власти Венесуэлы сочли неправомерным тот факт, что руководство «дочки» главной нефтегазовой компании страны назначил Хуан Гуаидо. Свои претензии Каракас отправил в американский суд, США считают Гуаидо легитимным главой Венесуэлы
Фото: Jonathan Bachman /Reuters

Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений. Каракас пытался оспорить решение Хуана Гуаидо, спикера парламента, объявившего себя временным главой государства, передает Reuters.

Судья Кэталин Маккормик объяснила свое решение тем, что президент США Дональд Трамп признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы. В связи с этим суд допускает, что у правительства Гуаидо есть право назначать руководство PDVSA.

«Мы благодарны, что суд отклонил попытки режима Мадуро воспользоваться судебной системой США для продвижения своих антидемократических целей», — прокомментировали в Citgo решение суда.

Юристы, представляющие правительство Мадуро, могут оспорить решение, если же им не удастся доказать, что правление было избрано ненадлежащим образом — суд выпишет указ, подтверждающий легитимность руководства Citgo.

Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы вместо Мадуро в январе, его поддержали США, а также многие страны ЕС и Южной Америки, Мадуро считают легитимным Россия, Китая, Турция и ряд других государств.

США ввели санкции против PDVSA в январе, Citgo при этом разрешили продолжить работу в США при условии, что полученные компанией средства будут оставаться на заблокированных счетах, к которым нет доступа у режима Мадуро.

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Гуаидо объявил о захвате контроля над компанией Citgo

Одним из условия снятия ограничений Штаты называли передачу контроля над PDVSA оппозиции. В феврале возглавляемый Гуаидо парламент создал специальный совет PDVSA, наделив его правами назначать руководителей дочерних компаний. В том же месяца Citgo, как сообщалось, разорвала отношения с PDVSA.

В марте Минфин США выдал Citgo временную лицензию, Гуаидо тогда заявил, что оппозиции «удалось спасти» важнейший актив страны.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, PDVSA, Citgo
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