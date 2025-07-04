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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского сообщил о его «важном разговоре» с Трампом

Еррмак сообщил о «важном разговоре» Зеленского с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
С кем именно говорил Зеленский, Ермак не раскрыл. По данным украинских СМИ и Axios, это был Трамп. Накануне президент США побеседовал с Путиным, после чего сообщил о своем недовольстве разговором и отсутствием прогресса
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский провел «важный и содержательный» разговор со своим коллегой, сообщил глава его офиса Андрей Ермак в телеграм-канале. «Суспiльне» и «РБК-Украина» пишут, что Зеленский говорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает и журналист Axios Барак Равид: по данным его источника, «беседа была хорошей» и продолжалась около 40 минут.

«Очень важный и содержательный разговор между Президентами», — написал Ермак, пообещав рассказать о деталях позднее.

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Накануне, 3 июля, Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Разговор политиков стал шестым с момента вступления Трампа в должность на второй срок.

Беседа продолжалась около часа. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

Трамп впоследствии заявил, что остался недоволен прошедшим разговором. По словам американского президента, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа, ответили на это в Кремле.

«Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент информировал коллегу, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Новая встреча в Стамбуле между делегациями Киева и Москвы планировалась после 22 июня, ее анонсировал Путин. На данный момент переговоры так и не согласованы. В этом процессе «нет затыков», каждая сторона ждет предложения по срокам проведения встречи, говорил накануне Песков.

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Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп США телефонные переговоры
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
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