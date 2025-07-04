Топ-менеджеры месторождения ЮГК стали фигурантами уголовного дела

Дела завели против директора горно-обогатительного комбината «Светлинский» Сергея Щелокова и начальника золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» Дмитрия Бендика. Их заподозрили в нарушении правил охраны окружающей среды

Офис компании «Южуралзолото» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) возбуждены уголовные дела, сообщил РБК источник, близкий к расследованию. Об этом также сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах. Экологический ущерб от структур «Южуралзолота» предварительно оценивается в 6 млрд руб.

Как сообщили агентству источники, дела заведены в отношении директора горно-обогатительного комбината «Светлинский» Сергея Щелокова и начальника золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» Дмитрия Бендика.

Щелокова, пишет ТАСС, заподозрили в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК) и порче земли (ст. 254 УК). По каждой из статей ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Бендик также подозревается в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает четвертое место в стране по объему добычи и второе по ресурсной базе. Запасы и ресурсы (MI&I) оцениваются в 46 млн тройских унций золотого эквивалента. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (помимо них у компании там лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство: Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское) и Республике Хакасия (ОАО «Коммунаровский рудник»). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный»). Основной владелец компании — Константин Струков. В декабре 2024 года «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела у бизнесмена 22% акций ЮГК. После сделки у него осталось 67,85%, доля акций в свободном обращении — 10,15%.

Двумя днями ранее, 2 июля, силовики пришли с обысками в «Южуралзолото». Источник РБК тогда сообщил, что мероприятия связаны с тем, что ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. Это, по версии силовых структур, привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки. Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании, отмечает источник.

Весной 2024 года на Светлинском месторождении ЮГК произошел прорыв дамбы технического пруда. После инцидента в пробах речной воды нашли превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) цианидов в 192 раза. Площадь загрязненных мышьяком сельхозземель превысила 330 тыс. кв. м, ущерб оценили в более чем 3 млрд руб. В местной прокуратуре тогда отмечали, что причиной возникшей критической ситуации стали нарушения, допущенные ЮГК при строительстве гидротехнического сооружения и его использовании без введения в эксплуатацию. Из-за нарушений требований закона в области промышленной безопасности в отношении юридического лица было возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях.

Накануне, как узнал РБК, обыски также прошли в челябинских офисах компаний, связанных со Струковым. Генпрокуратура требует передать принадлежащие Струкову акции «Южуралзолота» в доход государства. Исковое заявление надзорного ведомства Советский районный суд Челябинска рассмотрит 8 июля.