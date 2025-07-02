Силовики пришли с обысками в «Южуралзолото»

В Челябинской области проходят обыски в офисах группы компаний «Южуралзолота» и его основного владельца, миллиардера Константина Струкова. Претензии силовиков связаны с нарушениями в области промышленной безопасности и экологии

Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), сообщил РБК источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ФСБ по Челябинской области подтвердили РБК факт проведения следственных мероприятий.

По словам источника, обыски также проходят на рабочих местах главы и основного акционера компании, миллиардера Константина Струкова. Он занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает четвертое место в стране по объему добычи и второе по ресурсной базе. Запасы и ресурсы (MI&I) оцениваются в 46 млн тройских унций золотого эквивалента. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (помимо них у компании там лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство: Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское) и Республике Хакасия (ОАО «Коммунаровский рудник»). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный»). Основной владелец компании — Константин Струков. В декабре 2024 года «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела у бизнесмена 22% акций ЮГК. После сделки у него осталось 67,85%, доля акций в свободном обращении — 10,15%. Акции «Южуралзолото» рухнули на 11% на новости об обысках в офисах Инвестиции

По словам источника, обыски связаны с тем, что ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. Это, по версии силовых структур, привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки. Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании, отмечает источник.

В ЮГК отказались от комментариев.

О претензиях надзорных органов к ЮГК сообщалось и ранее. Так, в августе 2024 года стало известно, что работа некоторых предприятий, входящих в группу компаний, будет ограничена по требованию Ростехнадзора. Приостановка горных работ коснулась четырех карьеров — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский». Ограничения на первых трех были сняты 12 ноября, на «Светлинском» — 16 декабря после устранения нарушений.

Весной 2024 года на Светлинском месторождении ЮГК произошел прорыв дамбы технического пруда. После инцидента в пробах речной воды нашли превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) цианидов в 192 раза. Площадь загрязненных мышьяком сельхозземель превысила 330 тыс. кв. м, ущерб оценили в более чем 3 млрд руб. В местной прокуратуре тогда отмечали, что причиной возникшей критической ситуации стали нарушения, допущенные ЮГК при строительстве гидротехнического сооружения и его использовании без введения в эксплуатацию. Из-за нарушений требований закона в области промышленной безопасности в отношении юридического лица было возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях.