Производитель вин Kacha Valley оказался фигурантом дела «Южуралзолота»

По делу вокруг национализации «Южуралзолота», инициированного Генпрокуратурой, проходит Андрей Верзилин: ему принадлежит 51% в винодельческой компании «ВК Сатера», выпускающей вина под товарными знаками Esse и Kacha Valley

Константин Струков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Среди активов, которые Генпрокуратура требует изъять в рамках иска к главе «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Константина Струкова, значится доля в 67% в краснодарском производителе яблок «Сады Предгорья», принадлежащая бизнесмену Андрею Верзилину. Об этом РБК сообщил собеседник в Генпрокуратуре и источник, знакомый с содержанием иска.

По их данным, претензии к Струкову заключаются в том, что он, будучи еще и депутатом заксобрания Челябинской области и, позднее, заместителем его председателя, а также членом комитета по экологии, находился в состоянии конфликта интересов. Занимая эти должности, Струков управлял ЮГК напрямую либо через доверенных лиц.

По версии прокуратуры, Струков также приобрел три новые организации, в том числе ООО «Хоум» в Челябинске: она, по данным СПАРК, владеет 33% в «Садах Предгорья». Андрея Верзилина (у которого оставшиеся 67%) прокуратура считает «доверенным лицом» Струкова, рассказали собеседники РБК. Совокупную капитализацию всех компаний Струкова Генпрокуратура оценивает в 42,6 млрд руб.

«Сады Предгорья» производят яблоки, соки, пастилу. У компании 1 тыс. га садов, годовой урожай составляет около 5 тыс. т, за год компания выпускает 115 тыс. л соков.

Чем известен Андрей Верзилин

У Верзилина есть активы в сфере виноделия. Согласно данным СПАРК, ему принадлежат доли в пяти компаниях. Три из них занимаются выращиванием винограда (ООО «Виноградарь» и ООО «Виноградарь Плюс») и производством вина из винограда (ООО «ВК Сатера»). Еще одна компания, которой владеет Верзилин, оказывает услуги по доставке продуктов и занимается деятельностью ресторанов.

В уставном капитале крымской винодельческой компании «ВК Сатера» Верзилину принадлежит 51% (он вошел в состав владельцев в 2020 году). Оставшаяся доля поровну разделена между тремя другими собственниками. Компания была зарегистрирована в Крыму в 2007 году. Она владеет правами на товарные знаки Esse и Kacha Valley, под которыми производят две линейки вин.

Среди основателей на сайте компании Андрей Верзилин не упомянут.

Для производства вина используют виноград с территории 164 га в долине реки Кача. На нем выращивают 21 сорт винограда, используя в том числе саженцы из Бургундии и Фриули.

Винодельня выпускает тихие белые и красные и игристые вина. Главным виноделом «Сатеры» является Олег Репин, который работает с командой с 2011 года.

РБК направил запрос Верзилину, в компании «ВК Сатера» и «Сады Предгорья».