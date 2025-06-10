Новый раунд переговоров США и России по «раздражителям» пройдет в Москве
Новый раунд переговоров между Россией и США по дипломатическим «раздражителям» в ближайшее время пройдет в Москве. Об этом заявил новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
Дипломата спросили, подкрепляет ли администрация США действиями заявления о готовности налаживать отношения с Москвой. Также журналисты поинтересовались, когда и где состоится следующий раунд консультаций по нормализации работы дипмиссий.
Процесс «выздоровления» отношений идет вперед, хотя это движение вполне обратимое, сказал Дарчиев.
«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — добавил посол.
По словам дипломата, до «выздоровления» российско-американских отношений еще далеко, процесс их налаживания идет трудно и тормозится «не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в конгрессе».
Текущий прогресс измеряется «таким осязаемым результатом», как принятое по итогам последнего раунда консультаций 10 апреля в Стамбуле предварительное решение перенести переговоры в столицы, заключил Дарчиев.
США после прихода к власти администрации Дональда Трампа возобновили контакты с Москвой. Стороны ведут телефонные переговоры, переговорщики ездят в Россию и в США, также встречи прошли в третьих странах, например в Саудовской Аравии.
Так, 18 февраля делегации сторон провели в Эр-Рияде первые за три года полноценные переговоры. Они были посвящены урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений Москвы и Вашингтона. 27 февраля в Стамбуле делегации обсудили нормализацию работы посольств. Дарчиев ездил на переговоры и возглавлял российскую делегацию на этой встрече, еще будучи кандидатом на должность посла.
Затем 24 марта в Эр-Рияде экспертные группы договорились работать над реализацией «черноморской инициативы» и согласовали список объектов энергетики на Украине для моратория на удары. 10 апреля во втором раунде консультаций в Стамбуле Россия и США договорились о налаживании банковского обслуживания дипмиссий. Главой российской переговорной группы также был Дарчиев.
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков говорил, что Москва планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения. При этом он отмечал, что с «США легких вопросов в принципе не бывает».
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