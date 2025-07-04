Часть Сергиева Посада в результате атаки дронов осталась без света

В городе Сергиев Посад в Московской области в результате атаки украинских беспилотников повреждена подстанция, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

По ее словам, без электричества оказались микрорайоны Звездочка и Рабочий поселок. Также перекрыты въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова.

Ранее Ероханова сообщила о четырех взрывах в микрорайоне Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно ранило осколками.

В последний раз беспилотники атаковали Сергиев Посад в январе. Тогда в результате падения обломков разрушений и пострадавших не было.

Об атаке беспилотников ночью 4 июля также сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина. Из разрушенного дома эвакуировали 20 жителей.