Минобороны отчиталось об уничтожении трех британских ракет Storm Shadow

Ракета Storm Shadow (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Вооруженные силы России за сутки уничтожили три британские крылатые ракеты Storm Shadow, пять авиабомб JDAM и 173 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Storm Shadow — британские крылатые ракеты воздушного базирования, способные поражать цель на расстоянии более 250 км. С 2023 года их поставляют Украине, где устанавливают на специально оборудованные для этой цели фронтовые бомбардировщики Су-24М. Дальность ракет составляет от 140 до 550 км (до 290 км в экспортном варианте). Скорость — около 1000 км/ч.

С начала специальной военной операции на Украине российское оборонное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении западной и украинской техники в зоне боевых действий.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow в начале июня. ВС тогда также сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, произведенные в США, а также 316 дронов, в том числе 205 вне зоны спецоперации.