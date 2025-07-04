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Военная операция на Украине ,  
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Над российскими регионами за ночь сбили 48 беспилотников

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Военная операция на Украине
Военные уничтожили ночью 48 беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны. Атакам подверглись Ростовская, Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая области. Об ударах БПЛА также сообщили власти Сергиева Посада

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По информации ведомства, атакам подверглись пять российских регионов.

Как сообщается в телеграм-канале Минобороны, в ночь на 4 июля 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области. Еще 12 дронов уничтожено над Курской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Орловской областью и один — над территорией Липецкой области.

По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, под ударом ВСУ оказались Азов и Тарасовский район. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла пожилая женщина. В Азове и Азовском районе наибольшие повреждения получил 40-квартирный дом, где проживает 120 человек, уточнил позже глава региона.

Сергиев Посад атаковали беспилотники
Политика
Фото:OErohanovaSP / Telegram

В Липецкой области угроза атаки БПЛА действовала на территории Ельца и Елецкого района. Об отмене красного уровня предупреждения губернатор Игорь Артамонов сообщил около 6:00. Вместе с тем на территории всего региона сохраняется желтый уровень воздушной опасности.

Об атаке беспилотников ночью также сообщили в Московской области. В городе Сергиев Посад в результате удара украинских беспилотников повреждена подстанция, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова. Без электричества остались микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский и Клементьевский. Пострадали двое мужчин, угрозы жизни нет.

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Теги
Милена Костерева
Минобороны беспилотники Украина Военная операция на Украине
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