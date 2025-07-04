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Военная операция на Украине ,  
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SCMP узнала, что поражение России на Украине не в интересах Китая

SCMP: Ван И заявил Каллас, что поражение России на Украине не в интересах Китая
Сюжет
Военная операция на Украине
Такое заявление глава МИД Китая Ван И сделал на встрече с коллегой из ЕС Каей Каллас. Позицию он объяснил тем, что сейчас США сосредоточены на ситуации на Украине, но потом неизбежно переключат внимание на Азию
Кая Каллас и Ван И
Кая Каллас и Ван И (Фото: сайт МИД Китая)

Китай заявил ЕС, что не может допустить поражения России на Украине, так как из-за него США сосредоточат свое внимание на КНР, сообщили источники South China Morning Post (SCMP).

Соответствующее заявление в закрытом формате сделал на встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас министр иностранных дел Китая Ван И. Он отметил, что КНР считает неизбежным переключение США на Азию, в этой связи затягивание российско-украинского конфликта выгодно Пекину. Газета пишет, что откровенность министра поразила европейских чиновников.

При этом Ван И отверг обвинения в военной или финансовой поддержке России. По его словам, если бы такая помощь оказывалась, то конфликт на Украине прекратился бы раньше. Еще одна тема, которую затронул министр с Каллас, касалась включения китайских банков в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС — на эту меру Пекин пообещал ответить.

SCMP отмечает, что подобные заявления прозвучали незадолго до крупного саммита ЕС — Китай, таким образом, ожидание результатов от «дипломатии обаяния» не оправдались. Ван И, отметили источники, также намекнул Брюсселю на возможное сокращение программы саммита.

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В релизе дипломатической службы ЕС о встрече Вана и Каллас сказано, что верховный европейский дипломат назвала угрозой сотрудничество китайских компаний и России, призвала Китай прекратить «любую материальную поддержку российского военно-промышленного комплекса» и выступила за прекращение огня.

Как сообщил МИД Китая, Ван И подчеркнул приверженность китайской дипломатии миру, инклюзивности и сотрудничеству. «Китай — это не США, и не следует проецировать американский путь развития на Китай», — сказал он.

Пекин не раз заявлял, что выступает за мирное разрешение конфликта на Украине. В 2023-м он даже представлял свой план урегулирования.

Президент Владимир Путин говорил о своей уверенности, что военная операция на Украине завершится победой России. В то же время он неоднократно отмечал, что Москва готова к дипломатическому решению конфликта.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Украина Россия США Ван И Кая Каллас
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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